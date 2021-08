Kinderen stellen kunstwerk samen voor getroffen schooltje Pepinster

De pimpeloenkinderraad bestaat uit vier jongeren die regelmatig de koppen bij elkaar steken. “Naar aanleiding van de kunstspottersroute in de maand mei kwamen we op het lumineuze idee om een heus kunstwerk te laten creëren door de Zonhovense kinderen”, klinkt het. Hun inspiratie kwam uit een van de reisverhalen die Greet deed. “In Alicante geraakte ik zó onder de indruk van een immens groot en prachtig kunstwerk met scherven. Ieder steentje of scherfje is uniek, net zoals de mensen. Als je dan het geheel bekijkt, dat is toch prachtig”, zegt Greet.

Het prachtige werk ‘Scherven-brengen-geluk’ werd samengesteld door de vele kinderen die een porseleinen scherfje kwamen kleven op de metalen plaat van 160 op 50 cm. Bij Pimpeloen – waar educatie, creatie en plezier hand in hand gaan – worden er soms ook actuele onderwerpen afgehaald en besproken. De watersnood van afgelopen periode, die naast menselijk verlies ook heel wat structurele schade veroorzaakte, vernielde een basisschooltje volledig. “We zouden dit kunstwerk graag willen veilen om dit schooltje financieel te ondersteunen. Het zou toch prachtig zijn als dit uniek exemplaar – van en voor kinderen – een plaats kan krijgen in bijvoorbeeld een bib of gemeentehuis”, rekent de kinderraad op geïnteresseerden die het hart op de juiste plaats hebben.

Meer info bij Greet Franssens op 0476/48.38.21www.pimpeloen.info - greetfranssens@gmail.comFacebook: Pimpeloen