Helpdesk vaccinatiecentrum Landen ’s avonds niet meer bereikbaar

De helpdesk van het vaccinatiecentrum in Landen is voortaan ’s avonds niet meer bereikbaar. Dat is een gevolg van de hoge vaccinatiegraad.

In het vaccinatiecentrum van Landen zijn de inwoners van Geetbets welkom. Wegens de hoge graad van vaccinatie bestaat er nauwelijks nog nood dat de mensen ’s avonds de helpdesk raadplegen. Die is wel no op werkdagen bereikbaar van 9 tot 16 uur. Het nummer van de helpdesk is 011 88 03 30. LW