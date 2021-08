Nieuw-Zeeland geeft verstek voor openingsceremonie Paralympische Spelen uit vrees voor COVID-19

Nieuw-Zeeland is de enige van de 162 delegaties die niet aanwezig zal zijn bij de openingsceremonie, zo bevestigde Craig Spence, woordvoerder van het Internationaal Paralympisch Comité. “We moeten deze beslissing respecteren”, aldus Spence. Andere landen kozen er dan weer voor om kleinere delegaties naar de openingsceremonie te sturen, eveneens uit vrees voor het coronavirus en de hitte. In Tokio stijgt het kwik dagelijks nog tot meer dan dertig graden. België is met 32 atleten in Tokio, amazone Michèle George en goalballer Bruno Vanhove dragen dinsdag de Belgische vlag bij de openingsceremonie.

In Japan is het dagelijks besmettingscijfer in deze vijfde coronagolf gestegen tot ruim 25.000 gevallen, hoewel in bepaalde regio’s zoals Tokio de noodtoestand van kracht is. Van de Japanse bevolking is wel nog maar 40 procent gevaccineerd.

De Paralympics moeten nog beginnen, maar de organisatie noteerde toch al 161 coronagevallen gelinkt aan het evenement, onder wie 6 atleten. Voor de Olympische Spelen werden 547 besmettingen gemeld. Intussen werd er dan ook al beslist een aantal coronaregels te verstrengen. Zo zal het personeel dat in het paralympisch dorp verblijft en in Japan woont elke dag worden getest in plaats van om de vier dagen. Ook vervalt voor sommigen de toelating om na veertien dagen quarantaine het openbaar vervoer te gebruiken en zich vrij te bewegen.

Eerder was al beslist dat de Paralympics net als de Olympische Spelen achter gesloten deuren zullen plaatsvinden. Alleen voor Japanse schoolkinderen wordt een uitzondering gemaakt. Daarnaast geldt overal mondmaskerplicht en worden alle atleten dagelijks getest.

Intussen is IOC-voorzitter Thomas Bach opnieuw in de Japanse hoofdstad aangekomen. De 67-jarige Bach zal dinsdag de openingsceremonie bijwonen. Na afloop van de Spelen kreeg hij enkele weken geleden nochtans stevige kritiek te slikken, omdat hij gezien werd in de luxueuze winkelstraat Ginza, terwijl atleten het olympische dorp niet mochten verlaten en de inwoners van Tokio aangeraden werden om thuis te blijven.

Volgens Japanse media moet Bach niet in quarantaine, omdat hij kan genieten van een uitzonderingsmaatregel van de Japanse regering. Voorwaarde daarvoor is wel dat hij zijn verplaatsingen beperkt.