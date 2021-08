Venus Williams gaat er meteen uit op WTA-toernooi in Chicago

De voormalige nummer een van de wereld, op 41-jarige leeftijd weggezakt naar de 147e plaats op de vrouwenranking, verloor in de openingsronde in twee korte sets (6-2 en 6-3) van de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 81), een van de dubbelpartners van Elise Mertens.

Voor de voormalige nummer een van de wereld was het al de negende nederlaag dit seizoen, tegenover slechts drie zeges. Komende week staat ze voor haar 23e US Open, waarvoor ze een uitnodiging kreeg. In haar carrière won de oudste van de Williams-zussen zeven grandslamtoernooien.

Topreekshoofd Elina Svitolina (WTA 6) profiteerde in de eerste ronde van de opgave van de Française Clara Burel (WTA 91), in de derde set bij een 5-7, 6-1 en 2-0 stand. Op de Spelen van Tokio was Svitolina enkele weken geleden nog goed voor brons.