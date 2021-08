Van Uytvanck neemt vlot eerste horde in Chicago, Zimmermann strandt in eerste ronde dubbelspel

Van Uytvanck versloeg in de eerste ronde de Japanse Nao Hibino (WTA 71) in twee sets: 6-1 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 10 minuten. Ze neemt het in de volgende ronde op tegen het Tsjechische vijfde reekshoofd Marketa Vondrousova (WTA 40), die in twee sets (6-2 en 6-0) afrekende met de Amerikaanse qualifier Quinn Gleason (WTA 467).

De 27-jarige Van Uytvanck is de enige Belgische op de hoofdtabel in het enkelspel in Chicago. Kimberley Zimmermann (ATP 512) sneuvelde in de kwalificaties. De 25-jarige Zimmermann is in Chicago wel nog actief in het dubbelspel, samen met de Nederlandse Rosalie van der Hoek.

Eerder sneuvelde de nummer 512 van de wereld in het vrouwentennis al in de kwalificaties van het enkelspel. Dat maakt dat er met Alison Van Uytvanck (WTA 58) nog één landgenote actief is in The Windy City.