De groeiende werkdruk, het lerarentekort en het dalende onderwijsniveau. Om die gigantische uitdagingen op te lossen, schuwt Koen Pelleriaux (53) de radicale ideeën niet. De nieuwe topman van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) wil af van het “verouderde” model waarbij elke leraar álles moet kunnen. “In een bedrijf verdeelt de manager de taken toch ook? Waarom zou dat in een school anders moeten?”