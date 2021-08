Sander Gillé en Joran Vliegen uitgeschakeld in eerste ronde in Winston-Salem

Sander Gillé (ATP 31 dubbelranking) en Joran Vliegen (ATP 30) zijn er maandag niet in geslaagd voorbij de eerste ronde van het dubbelspel op het ATP 250 toernooi van Winston-Salem in Noord-Carolina te geraken.

Het Belgische duo verloor in drie sets (7-6 (5), 5-7, 10/4 ) en 2u08 tennis. Gillé en Vliegen waren twee weken geleden nog halve finalisten in Toronto, maar waren vorige week ook meteen uitgeschakeld in Cincinnati.

Volgende week nemen ze deel aan de US Open. Vorig jaar raakten ze daar nog in de kwartfinale.

In het enkelspel neemt David Goffin (ATP 30) het dinsdag op tegen de Braziliaan Thiago Monteiro (ATP 93). Beide spelers kwamen al één keer tegen elkaar uit: in 2016 in de Davis Cup, toen Goffin in drie sets (6-2, 6-2, 6-0) makkelijk won.