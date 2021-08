Nicole van Nicole & Hugo heeft opnieuw kanker

Vijftien jaar geleden kreeg Nicole van het bekende duo Nicole & Hugo borstkanker en die dook onlangs onverwacht opnieuw op. Dat vertelt ze in een interview met Primo.

Al anderhalf jaar vecht Nicole opnieuw tegen borstkanker. Vorig jaar in februari kregen ze allebei op hun vakantie te maken met een zware verkoudheid. Bij Hugo ging die over, bij Nicole niet. Ze trokken daarom naar een arts. Na tal van onderzoeken bleek dat de kankercellen van 15 jaar geleden opnieuw wakker geworden waren. “Er werden plekjes gevonden op de ruggenwervels, op de ribben en op de rechterbekkenvleugel”, vertelt Hugo aan Primo.

Chemo krijgt Nicole nu niet. Dat was 15 jaar geleden ook niet het geval. Toen werd haar borst geamputeerd. “Net als toen heb ik op geen enkel moment pijn geleden. Mij hoor je dus niet klagen”, zegt ze. De kanker wordt nu met andere medicatie bestreden en die lijkt goed aan te slaan. “Maar een garantie dat het voorgoed achter de rug is, kan hij (de dokter, red.) ons niet geven. We leveren een constant gevecht tegen die kanker”, zegt Hugo.

