Movistar wil als team leiderspositie Primoz Roglic aanvallen: “Enige manier om hem te stoppen”

Met de Spanjaard Enric Mas en Colombiaan Miguel Angel Lopez heeft het Movistar-team respectievelijk de nummers twee en drie van het klassement in zijn rangen. Mas volgt op 28 seconden van de man in de rode leiderstrui, Primoz Roglic. Lopez moet al 1’21” goed maken op de Sloveen. Maar bij Movistar, waar ze zonder Alejandro Valverde en Johan Jacobs verder moeten in de Vuelta, klinken ze na de eerste rustdag toch heel strijdvaardig.