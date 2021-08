Boom

In de Bosstraat in Boom zijn in de nacht van zaterdag op zondag een achttal mannen een woning binnengedrongen. De mannen waren gewapend met vuurwapens en hadden bivakmutsen op. “In de woning was een pyjamafeestje met een vijftal minderjarige meisjes bezig”, zegt Kristof Aerts, woordvoerder van het Antwerps parket. “De ouders waren op dat moment niet aanwezig.”