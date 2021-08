Mechelen

Een vechtpartij aan de Thomas More hogeschool op de Zandpoortvest in Mechelen is in de nacht van zondag op maandag zwaar uit de hand gelopen. Twee jongeren kregen het er aan de stok met een 28-jarige jongeman. Die laatste liep bij het incident ernstige verwondingen op en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Eén verdachte is aangehouden.