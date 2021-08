Oudsbergen

Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen heeft vandaag een leeuw en een poema uit quarantaine gehaald. De dieren werden gered uit een zoo in Litouwen. Daar leefden de dieren in erbarmelijke omstandigheden. Vandaag doorliepen ze nog een aantal gezondheidstesten, en werden ze in hun nieuwe verblijf geplaatst.