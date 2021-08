Op een half jaar de tijd zijn de woningprijzen met 5 procent gestegen in vergelijking met vorig jaar. Ook in 2019 en 2020 zagen we dezelfde stijging in vergelijking met het jaar voordien. Maar nu is die stijging al zichtbaar na een half jaar. Corona heeft invloed op de manier van bouwen, maar ook op de grondstofprijzen. Hout en staal bijvoorbeeld zijn fors in prijs gestegen. Woningen worden dus alsmaar duurder. Creatief zijn is de boodschap.