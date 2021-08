Plots lijken ze terug te zijn: waarom IS zo zwaar tegen taliban is dat ze zelfs aanslag op luchthaven Kaboel willen plegen

Met de val van Baghouz in Syrië, in maart 2019, werd het laatste bolwerk van het kalifaat van de ‘Islamitische Staat’ (IS) opgerold. En toen enkele maanden later bij een Amerikaanse militaire operatie ook hun mythische leider Abu Bakr al-Baghdadi om het leven kwam, was het lot van IS helemaal bezegeld. Tot de nationale veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Joe Biden zondag berichten bevestigde dat IS wel eens een aanslag kan plegen op de luchthaven van Kaboel en omgeving: “De dreiging is reëel, ze is acuut en ze houdt aan”, aldus Jake Sullivan.