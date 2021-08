Huizen zijn merkelijk goedkoper in België dan in Nederland. — © Marc Herremans

In België is er vaak ophef over de voortdurende stijging van de huizenprijzen (6,7% op jaarbasis). In Nederland is het hek helemaal van de dam. Woningen werden er in een jaar maar liefst 16 procent duurder. Ook op lange termijn stijgen de huizenprijzen duidelijk sneller dan bij ons.