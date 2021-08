De wagen van de man werd getakeld. Foto is getrokken bij de takeldienst. — © Jozef Croughs

Maandag rond 8.30 heeft een bestuurder (51) uit Sint-Truiden de controle over het stuur verloren en is hij tegen een boom gereden. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Velmerlaan en de Romeinseweg in Velm. De chauffeur raakte gewond. jcr