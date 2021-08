Limburgs Landschap: Lantaarntje

Dirk Ottenburghs, medewerker van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw, leidt ons rond in de wondere wereld van fauna en flora in de Limburgse natuur.

Ik ben een liefhebber van waterjuffers. Daarmee bedoel ik – in dit geval - niet onze vrouwelijke medemensen die ergens in een of andere waterplas liggen te dobberen. Maar de sierlijke, kleine libellen die momenteel over menig waterplas als mini-helikopters rondzweven. Waterjuffers zijn een soortengroep binnen de libellen. Met het risico dat de kenners mij nu aan het kruis gaan nagelen, even een paar kenmerken: ze zijn kleiner en slanker dan de meeste libellen en houden hun vleugels - als ze zitten - in het verlengde van hun lichaam. Ook hun ogen staan aan de zijkant van hun kop en ver uit elkaar.

Het lantaarntje is een van mijn favorieten. Misschien omdat je hem zo vaak ziet. Als je een blauwe waterjuffer ziet rondvliegen, is de kans groot dat het om een lantaarntje gaat. Het is een van de meest voorkomende libellen in ons landje. Hij dankt zijn naam aan de felblauwe vlek op de achterzijde van zijn lange lichaam. Die valt al van ver op. Het gaat – volgens de determinatiegids die ik erbij nam – om de S8, het achtste segment van hun frêle lichaam. Hoe je die segmenten moet tellen? Ik heb er geen idee van, ik ben dan ook verre van een kenner. Ik dacht dat je aan de voorzijde moet beginnen.

Volwassen mannetjes zijn meestal mooi lichtblauw. De jeugdigere exemplaren – bij waterjuffers is die puberteit beperkt tot een paar dagen of maximaal weken – is die kleur prachtig groen. Niet alleen achter hun oren, maar over het ganse lijf. Als waterjuffers al oren hebben? Ook hier opnieuw: geen idee. Tussen die lantaarntjes vliegen soms andere soorten die de echte libellenexperts wel eens een vreugdesprongetje laten maken als ze zo eentje ontdekken. Maar zelf ben ik al heel gelukkig met een blik op een poeltje met een bende waterjuffers die rondvliegen en mij – zonder blozen - hun mooie S8 laten zien.

Foto’s: Stefan Nimmegeers/Jan Leijskens