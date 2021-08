Orde van den Prince in de ban van gebroeders Van Eyck

Maaseik

Zo’n 24 leden van de Orde van den Prince afdeling Maasland verzamelden in het kader van het Van Eyckjaar op vrijdag 20 augustus aan het standbeeld van Jan en Hubert Van Eyck in Maaseik. Van daaruit vertrokken ze voor een dag die volledig in het teken van de gebroeders Van Eyck stond.