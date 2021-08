Hasseltse Straatnamen: Consciencelaan

Hendrik Conscience werd geboren in 1912 in Antwerpen. Zijn moeder was Antwerpse, zijn vader Fransman. Als jong kind had Hendrik een zwakke gezondheid, zijn vader was zijn eerste onderwijzer. Later bezocht hij een privaatschool in Borgerhout. Hij werd lid van de rederijkerskamer ‘De Olijftak’ en ontpopte zich al snel als volksschrijver. Zo onthouden we vooral zijn In ’t wonderjaar 1566, Phantazy, Hoe men schilder wordt, Wat een Moeder lijden kan en vooral De leeuw van Vlaanderen. Dit laatste werk bezorgde hem de titel 'de man die zijn volk leerde lezen'. Het heeft bijgedragen tot de Vlaamse bewustwording in de 19de eeuw en tot de groei van de Vlaamse Beweging.

Om financiële reden werd Hendrik vertaler in provinciale dienst, maar zijn uitgesproken Vlaamsgezindheid maakte daar een einde aan. Hij kreeg een erefunctie als leraar Nederlands van de kinderen van koning Leopold I. Zijn boeken kenden steeds meer bijval. Om den brode werd hij griffier van de bestuurder van de Antwerpse Academie. In 1842 huwde Conscience met Maria Peinen. Zij kregen vijf kinderen van wie er vier vrij jong stierven. In de periode van zijn honderdste boek (1868) werd Conscience “bewaarder” van de koninklijke musea voor schilder- en beeldhouwkunst in Brussel. Vlak na de inhuldiging van zijn standbeeld bij de Erfgoedbibliotheek in Antwerpen stierf hij in 1883. Zijn grafmonument op het Kielkerkhof in Antwerpen werd later overgebracht naar het Schoonselhof aldaar.

