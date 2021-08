Riemstse kids leven zich uit in Adventure Valley

Op woensdag 18 augustus trokken de 6- tot 12-jarigen van Riemst naar Adventure Valley in Landgraaf, waar een van Europa’s grootste klimparken ligt. Het spannendste uitje op hoogte tot nu toe met 25.000 m² klimplezier. Dit was dus een activiteit voor echte durvers.

De kinderen hadden de keuze tussen verschillende routes waarbij de ene route al iets uitdagender en dus moeilijker was dan de andere. Op hoogtes van 8 of 12 meter klommen de jongens en meisjes langs ladders en touwen en moesten ze ook een aantal obstakels passeren. Samen verkenden ze ook nog de Adventure Trail, een prachtig aangelegd wandelpad langs het klimpark. ’s Avonds kwamen ze moe, maar veilig aan in Herderen waar ze honderduit vertelden over hun klimavonturen. Ook deze activiteit van de Jeugddienst was weer een schot in de roos.