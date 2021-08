Kon. schutterij Sint-Laurentius Meeswijk schiet kogelvanger in

“Eindelijk heeft onze schutterij haar eigen kogelvanger”, klinkt het bij de Kon. schutterij Sint-Laurentius Meeswijk. “Zo is de schietstand nu volledig in orde met de huidige wetgeving. Met fierheid hebben de leden de kogelvanger ‘ingeschoten’ zoals dat in de volksmond gezegd wordt.”

Mathieu Westhovens 80 jaar (zie foto) schoot de bollekes af en zei tevreden dat het goed was. Ook werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om Theo Hoeven eindelijk te feliciteren met zijn 10-jarig voorzitterschap. De schutterijleden hebben hem verrast met een mooie oorkonde en een paar flessen goede witte wijn.

