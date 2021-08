GBS De Zevensprong legt speelweide opnieuw aan met speelheuvel en chillhoekje

Het afgelopen schooljaar (20-21) gingen de leerlingen van de leerlingenraad van de basisschool De Zevensprong in Piringen aan de slag. De speelweide was door de uitbreiding met de nieuwe klasunit groter geworden en bestond alleen uit een grasvlakte. De kinderen wilden deze speelweide een beetje uitdagender en gevarieerder maken.

In elke klas werd een ideeënbus geplaatst. Iedereen mocht laten weten wat hij of zij graag aangepast zou zien aan de speelweide. Later boog de leerlingenraad zich over alle ideeën. De zes leerlingen selecteerden de beste ideeën en ontwierpen zo drie zones voor de speelweide : een chillhoekje, speelheuvel en hindernissenparcours.

Dirk Croughs, de papa van een van de leerlingen, werkt in de bouwsector en heeft voor de kinderen een technische tekening gemaakt van de speelheuvel. Hij sponsorde voor alle Zevensprongers ook een speeltunnel die de basis vormde van de speelheuvel. De kinderen wilden snel aan de slag gaan en de leuke ideeën meteen omzetten naar werkelijke speelzones. Maar de coronamaatregelen zorgden voor vertraging. Ze hadden veel man- en vrouwkracht nodig om aarde aan te voeren voor de speelheuvel. Maar omdat ze slechts met vier mensen buiten mochten afspreken, konden ze niet meteen aan de slag gaan.

Hard labeur

Gelukkig zijn ze er in de zomervakantie toch in geslaagd om heel wat mensen te verzamelen. Ouders, directie, leerkrachten en hun partners staken de handen uit de mouwen en zorgden samen voor de uitwerking van de speelheuvel en een chillhoek, die ook dienst kan doen als buitenklasruimte. Vooral de speelheuvel was hard labeur. Bij de kersverse buren van de school mochten ze aarde opscheppen en die vervolgens met een kar en kruiwagens vervoeren naar de speelweide. Er werd meer dan 200 kilogram aarde handmatig aangevoerd.

Tot slot zal opa George Dessers van Ambigreen nog zorgen voor de finishing touch. Hij gaat de speelheuvel afwerken met grasmatten en de rest van de speelweide netjes in orde brengen voor de start van het nieuwe schooljaar. Voor volgend schooljaar bekijken ze of een hindernissenparcours haalbaar is.