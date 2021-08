Op de Noordlaan in Wiemesmeer heeft de politie Carma maandagochtend 25 voertuigen gecontroleerd. Vier bestuurders droegen geen gordel, één voertuig was niet geldig gekeurd. Een vrachtwagenbestuurder negeerde de verboden toegang voor voertuigen boven de 3,5 ton. Een andere trucker kreeg een boete omdat hij niet in orde was met zijn lading. siol