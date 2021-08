Afghaanse bevalt op Amerikaanse evacuatievlucht van meisje

Een Afghaanse vrouw heeft tijdens een evacuatievlucht van de Amerikaanse luchtmacht het leven geschonken aan een meisje. De vrouw kreeg weeën aan boord van een Boeing C-17-transportvliegtuig dat onderweg was naar de luchtmachtbasis Ramstein in het zuidwesten van Duitsland. Dat heeft de Air Mobility Command laten weten op Facebook en Twitter.

Eens het vliegtuig zaterdag aan de grond stond in Duitsland,, ging medisch personeel aan boord en hielp de vrouw bevallen in het vrachtruim van de C-17. Moeder en baby zijn gezond en wel en vertoeven in een medische instelling in de buurt van Ramstein.

De leeftijd van de vrouw is niet bekend. Volgens de Amerikaanse luchtmacht kreeg ze op een gegeven moment tijdens de vlucht “complicaties”. De piloot ging daarop lager vliegen om de luchtdruk aan boord te doen stijgen, “wat hielp om haar toestand te stabiliseren en haar leven te redden.”