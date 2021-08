De politie LRH heeft zondagnacht 86 bestuurders gecontroleerd. 73 van hen waren in orde, maar een bestuurder die overdreven snel reed en onaangepast rijgedrag vertoonde, had wel te veel gedronken. Hij verloor zijn rijbewijs, net als een bestuurster die enkele kegels van een controlepost omreed en ook een glas te veel op had. In totaal bliezen tien chauffeurs positief en waren drie onder invloed van drugs. siol