In Groot-Brittannië zijn zeepjes om groenten en fruit te wassen een ding. Verschillende merken brengen een speciaal product uit om de voedingsmiddelen een sopje te geven zodat je ze veilig kunt opeten. Maar is een bad voor je bonen of een bakje bessen überhaupt nodig? En kan zeep zoveel meer dan een straal warm water en je handen?