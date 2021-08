Drie Red Lions en coach Shane McLeod zijn genomineerd voor FIH Hockey Stars Awards

De internationale hockeyfederatie FIH heeft maandag de genomineerden bekendgemaakt voor de trofeeën van beste spelers en coaches van het Jaar. Olympisch kampioen België heeft met Alexander Hendrickx, topschutter in Tokio, en Arthur Van Doren (al winnaar in 2017 en 2018) twee kanshebbers bij de prijs voor Speler van het Jaar. Zij liggen in de balans met drie Australiërs (Tim Brand, Jake Whetton en Aran Zalewski) en de Indische uittredende winnaar (van 2019) Manpreet Singh.