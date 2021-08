Beringen

De 24-jarige Adel Moursi uit Beringen is in de nacht van zaterdag op zondag in coma geslagen op de parking van de party Secret Garden in Paal. “Hij heeft een hersenbloeding gehad en wordt in een kunstmatige coma gehouden”, zegt zijn oudere halfbroer Moursi Moursi. Twee verdachten werden gearresteerd, maar zijn inmiddels vrijgelaten onder voorwaarden.