Restje feta over? Dompel het onder in water

Eerst water, de rest komt later. Wat goed is voor brandwonden geldt ook voor dat restje feta of halloumi ...

Karolien Olaerts, foodblogger achter Karola’s Kitchen weet raad: “Voor sommige recepten reken ik per persoon zo’n 50 gram feta, dat is ongeveer een kwart van een pakje dat je in de supermarkt koopt. Veel mensen weten niet wat te doen met de rest: wel, je kunt die perfect tot drie weken bewaren in je koelkast.”

LEES OOK:

“Dompel de kaas - in een bokaal of luchtdicht potje - onder in water, en de weken erna kun je de feta gewoon opgebruiken in andere recepten. Na een dikke week zou je het water kunnen vervangen, maar dan verlies je wel wat smaak (en zout). Hetzelfde kun je doen met halloumi en mozzarella. Enkel voor buffelmozzarella werkt dit niet, die kaas verliest te veel van z’n romigheid.”