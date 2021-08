Zwemmer van 84 jaar wordt onwel en verdrinkt in zandput in Lommel

Een 84-jarige vakantieganger is zaterdagmiddag om het leven gekomen tijdens een zwempartij in een zandput aan het Parelstrand in Lommel. De man werd onwel in het water.

De man was met familie op vakantie in het vakantiepark Parelstrand. “Achter ons park is hij in het water gegaan. In die zandput mag je officieel niet zwemmen. Er is geen toezicht. Toch zaten veel mensen er in het water. De man is onwel geworden. De hulpdiensten zijn gekomen en hebben getracht om de zwemmer te reanimeren”, zegt Frans Van Helmond, exploitatiemanager van Oostappen Groep die het Parelstrand uitbaat.

Om alle verdachte omstandigheden uit te sluiten, is het gebruikelijke onderzoek verricht. Een wetsdokter is ter plaatse gekomen. De politie van Lommel werd op de hoogte gebracht. Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een natuurlijk overlijden. maw