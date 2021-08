In een mum van tijd uitverkocht, en niet alleen aan voetbalfans: deze mooie voetbaltruitjes

Op de shirts van de Italiaanse voetbalclub Venezia FC geen namen van spelers, maar de clubnaam in het groot op de voorkant van het truitje. Ook de unieke kleuren en designs contrasteren met een klassiek voetbaltruitje, waardoor de interesse van modeliefhebbers werd aangewakkerd. Een van de shirts, een nachtblauw ontwerp met goudkleurige details, werd glamoureus op Instagram voorgesteld boven een volumineuze blouse. Om maar aan te tonen dat een voetbalshirt niet enkel thuishoort in de tribune …

De voorbije jaren ging het niet bijster goed met Venezia FC, ofte: een weinig noemenswaardige club. De ploeg ging in totaal vier keer failliet. In september 2015 nam een groep Amerikaanse investeerders, onder leiding van advocaat Joe Tacopina, de club over en volgde een rebranding. Die werpt vandaag nog steeds vruchten af. Want ook als je geen bal van voetbal kent, sijpelt de populariteit van de club door tot in de kleerkast. Helaas zijn de mooie nieuwe truitjes nu volledig uitverkocht, maar hou de voetbalploeg vooral in de gaten via Instagram voor eventueel nieuwe drops. En wie weet kun je binnenkort in toepasselijke stijl op vakantie naar Venetië ...