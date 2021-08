In Bilzen op de Rode Kruislaan zijn 66 van de 500 gecontroleerden geflitst bij snelheidscontroles. In de bebouwde kom (50 km/u) in de Maastrichterstraat reden 182 bestuurders te snel. Eén van hen reed 96 km/u, meer dan dubbel zo snel. Op de alden Biesensingel reden 144 bestuurders sneller dan 90 km/u. Een bestuurder die er 138 km/u reed, moest het rijbewijs inleveren.

