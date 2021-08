Initia Hasselt gehuldigd voor 50-jarig jubileum

Het Hasseltse cultuurcentrum was vrijdagavond even het kloppend hart van de handbalsport. Zo’n 250 handballiefhebbers vanuit alle hoeken van het land zakten naar Hasselt af om een show mee te maken waar alle facetten van de sport aanbod kwamen. “Met nationaal voorzitter Jean-François Hannosset, Korneel Douven en Jeroen De Beule blikten we terug op de moeilijke voorbije maanden en polsten we naar de impact op de sport en de mentale gezondheid”, zegt organisator Eric Dupain. “Pascal Derkoningen bracht de Beker van België mee, de enige trofee die vorig seizoen uitgereikt werd en sprak over het belang van beleving en partnerships vanuit zijn standpunt als voorzitter van Sezoens Achilles Bocholt.”

Vervolgens kwamen jeugd en G-sport aan bod. Dries Boulet en Linde Panis reikten de felbegeerde sterrenlabels uit aan clubs die zich het voorbije seizoen wisten te onderscheiden. “Ook al waren er geen competities, toch hebben de clubs veel inspanningen gedaan om de jeugd op een creatieve manier blijvend proberen te boeien en te laten genieten van onze sport”, zegt Dries Boulet, secretaris-generaal van de KBHB en VHV. “Daarom houden we ook in een coronaperiode vast aan de uitreiking van deze labels.”

Jubilarissen

Vervolgens was het tijd aan een rondje jubilarissen vieren. Ex-nationaal voorzitter Piet Moons stichtte in juni 1971 Initia Hasselt. Zijn verhaal werd ondersteund met beelden uit de oude doos. Het levensverhaal van Initia werd samengebald in een clipje waarna Luc Smeets en Jos Schouterden herinneringen ophaalden. Schepen van Sport Habib El Ouakili keek vooruit en praatte over de nakende fusie van Initia Hasselt en Handbal Tongeren die gepland is voor volgend seizoen.

Jean Francois Hannosset en Dries Boulet overhandigden in naam van de federatie een aandenken aan stichter Piet Moons. In navolging van Initia Hasselt werden Uilenspielel en Union Beynoise eveneens gehuldigd met woord en beeld en ontvingen ook zij een aandenken.De scheidsrechters werden bij Het Gala betrokken door middel van een clipje waarin ze aantoonden hoe zij corona hebben ondergaan.

Vooruitblik

Omwille van het korte seizoen werd er dit jaar geen Speler van het jaar gekozen. De traditie om jaarlijks een of meerdere Lifetime Achievement Awards uit te reiken, werd wel behouden. De handbaljournalisten gaven hun trofee aan Jos Schouterden, de trainer die als coach van de dames van Initia Hasselt ooit 240 wedstrijden na elkaar wist te winnen, tal van titels en bekers won met Hasselt en Tongeren en ook nog een periode bondscoach was. Anno 2021 bekommert Schouterden zich nog steeds over het jeugdproject van Initia Hasselt. De KBHB reikte twee awards uit. Anouk Weyn werd gehuldigd voor haar inzet en werk bij DHW Antwerpen. Bernadette Vandenberg kreeg eveneens een trofee omwille van haar levenslange betrokkenheid bij Fémina Visé.

De avond werd afgesloten met een vooruitblik naar volgend seizoen. Dries Boulet, LFH-voorzitter Jean-Luc Dessart en voorzitter van de raad van toezicht BENE-League Michel Kranzen blikten vooruit naar volgend seizoen en spraken over de loting van de Red Wolves, het project van de Black Arrows, de nationale competities en de BENE-League. “Het deed deugd om vanavond zoveel mensen opnieuw te ontmoeten”, zegt Jean-François Hannosset. “Onze sport speelt zich af in sporthallen, maar we hebben ook nood aan dit soort initiatieven. Ik dank organisator Eric Dupain omdat hij er ook nu in geslaagd is om ons te verrassen en ons zo’n show voor te schotelen. Ik dank ook de stad Hasselt die onze gastheer zijn voor de Red Wolves en Black Arrows. Corona heeft ervoor gezorgd dat er nog maar één wedstrijd gespeeld kon worden, maar er komen betere tijden aan. Tot slot een dankwoord aan iedereen die zich inzet voor onze sport. Van vrijwilliger tot speler en speelsters over coaches, fans, bestuursleden enzovoort. We kijken uit naar wat, op welk niveau ook, hopelijk een fantastisch seizoen wordt.”

Omstreeks 22.45 zette Wilhelmina Music het slotakkoord in en werd op de tonen van Euphoria een clipje met de sterkste beelden van de voorbije Gala’s getoond.