34 deelnemers fietsen en drinken tijdens Duvelse fietstocht

Zo'n 34 deelnemers startten om 13 uur onder een stralende zon voor een tocht van ongeveer 40 kilometer. Wegkapiteins Eddy, Mark, Arno en Walter zorgden voor een vlot en veilig verloop van hun tocht. Tussenstops waren voorzien in café Boskant in Leopoldsburg en bij frituur Coeman in Koersel, waar de deelnemers getrakteerd werden op een lekker frietje. Ook de Duvel vloeide uiteraard rijkelijk op deze locaties. Rond 18 uur kwamen de fietsers weer aan het vertrekpunt.