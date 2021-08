Rik (71) begint aan elfde lange fietstocht

Ook Rik pikt de (fiets)draad weer op nu corona bedwongen is. Na een 'flutjaar' op fietsvlak, vliegt de zeventiger er weer in. Voor zijn elfde grote fietstocht trekt hij naar Corsica, waarna hij nog een toertje in Frankrijk aanvat.

Iedereen kent Rik intussen van zijn lange fietstochten. Het begon allemaal met de droom om eens van bij zijn thuis in Opglabbeek naar Compostela te fietsen. Toen Rik op zijn 60ste met pensioen ging, maakte hij daar meteen werk van. Hij was al jaren een fervent fietser die op zijn eentje of met vrienden geregeld lange trajecten afmaalde. Maar nu werden alle inspanningen gekanaliseerd naar die grote en ook verre droom van méér dan 2.000 kilometer.

Rik had de smaak te pakken. Jaar na jaar koos hij zorgvuldig een uitdagend traject uit. Eén keer nam hij zelfs het vliegtuig om verder van huis een grote toer te maken. Corona stak een stokje in de wielen van het jaarlijkse ritme. Naar Riks normen was 2020 ‘flut’. Hij maakte er het beste van, maar zijn ronde raakte niet verder dan even over de Franse grens. Die jubileumeditie, zijn tweede lustrumtocht, verliep dus in mineur. Rik kreeg zo ook zijn deel van de coronaellende.

Nu zit de Opglabbekenaar weer op het zadel voor een echt avontuur: zijn elfde lange fietstocht. Met het vliegtuig gaat hij op zaterdag 28 augustus naar Bastia om vijf dagen lang Corsica te verkennen. De veerboot brengt hem dan naar het vasteland waar hij twee weken lang het zuidwesten en westen van Frankrijk voorbij laat glijden. Van Toulon gaat het onder meer via Sète en het Canal du Midi over Bordeaux, La Rochelle en de Normandische landingskust. Hij houdt vol tot in Rijsel en komt dan met de trein huiswaarts. Rik is intussen 71, maar veel leeftijdsgenoten kunnen alleen maar dromen van zo’n fietsbenen.