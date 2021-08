Pelgrimstocht ten voordele van Kom Op Tegen Kanker

Met pijn in het hart hebben de vele vrienden van Lenny op 20 juli 2020 afscheid moeten nemen van de 21-jarige jongeman. Hij stierf aan leukemie. Als eerbetoon wandelen twaalf van zijn vrienden samen met een vriendin de laatste 100 kilometer vanuit Sarria naar Santiago de Compostella. In die stad treffen zij op vrijdag, de dag van aankomst, de ouders van Lenny.

Deze pelgrimstocht wilde Lenny heel graag samen met zijn kameraden uitvoeren van zodra hij weer genezen was. Helaas was hem dat niet gegund. Daarom willen de wandelaars hun vijfdaagse tocht koppelen aan een goed doel. De opbrengst gaat dan ook naar Kom op Tegen Kanker. Om nog meer geld in het laatje te krijgen, verkopen ze ook snoepjes in de ruime regio van Genk. Deze zoetzure lekkernijen kosten 6 euro en zijn verpakt per 450 gram. De opbrengst van de verkoop gaat ook integraal naar Kom op tegen Kanker.

Foto's van de tocht zijn te volgen op Instagram: compostella_voor_Lenny