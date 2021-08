Elke trekt voor de vierde keer naar door overstromingen getroffen rampgebied

Terwijl elders in het land nog gediscussieerd wordt over de herstelmaatregelen, trekt het team van Elke Miny uit Boxbergheide voor de vierde keer met een transport naar het rampgebied in Wallonië dat getroffen werd door de overstromingen. Dit keer ging het naar Jemeppe met heel wat schoolspullen.

Toen Elke Miny de beelden van de overstroming zag, was het voor haar duidelijk: hier moest geholpen worden en wel onmiddellijk. Ze trommelde haar familie, vrienden en kennissen op en in een mum van tijd waren en zoveel spullen ingezameld dat een hele autobus gevuld werd en naar het Luikse gereden.

En daar bleef het niet bij. Vorige zaterdag vertrok aan de kerk van Boxbergheide een vierde transport, dit keer naar Jemeppe. De gigantische vrachtwagen werd, met dank aan de vele edelmoedige donoren en helpers, volgeladen. Ditmaal waren het vooral schoolspullen, want ook in het overstromingsgebied beginnen binnenkort de lessen weer.

Eddy, de papa van Elke, is bijzonder fier op zijn dochter. Ook zijn leven was getekend door inzet voor de samenleving en hij is blij dat zijn dochter dat engagement overneemt. De mensen van Boxbergheide en omgeving die dit allemaal organiseren, zijn vooral getroffen door de dankbaarheid van de mensen in nood voor wie ze zich inzetten en ze bevestigen het: mensen helpen doet deugd.