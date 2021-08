Leden Neos Peer ontmoeten elkaar eindelijk weer

Na lange tijd van inactiviteit organiseerde Neos Peer zopas weer haar eerste wandel- en fietstocht in maanden. De leden genoten van het gezellig samenzijn.

Wat een tijd, die coronatijd. Het begon op 18 maart 2020. De dag waarop het verenigingsleven werd platgelegd. Stelselmatig werden alle Neos-activiteiten geannuleerd of verschoven naar een latere datum. Ongeduldig zat iedereen te wachten op de volgende Neos-activiteit. Een kruiswoordpuzzel, een individuele wandel- en fotozoektocht in januari, februari en maart 2021 konden het ongeduld een beetje verzachten. In juni kwamen dan eindelijk een hele reeks versoepelingen die fysieke ontmoetingen op grotere schaal toelieten.

Neos Peer heeft ondertussen hard gewerkt aan het nieuwe jaarprogramma 2021-2022. De wandel- en fietskalender zijn een uitdaging voor de sportievelingen (tweede, derde en vierde donderdag van de maand). Ook kunst en cultuur komen ruim aan bod zoals bij een bezoekje aan de de Musical 1830, Historalia, Grüsse aus Wien, Daens, Kon.Muziekkapel, Labiomista... Bij de uitstappen staat onder meer Zeeland op het programma. De eerste wandel- en fietstocht was alvast een succes. Daarna genoten de leden ook van een gezellig samenzijn op een terrasje om in een gemoedelijke sfeer weer wat bij te praten.