Neos Oudsbergen fietst naar het Eilandje in Neeroeteren

“Vanuit Meeuwen en Gruitrode ging de route over het nieuwe fietspad via Waterloos richting Neeroeteren, om achter de brug langs het kanaal aan te komen op het Eilandje”, klinkt het. “Op deze stopplaats genoten we van een of meerdere drankjes en werd er gezellig bijgebabbeld. De terugroute verliep erg vlot via Berg naar Opoeteren en zo weer naar Gruitrode.”