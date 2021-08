Sam De Bruyn moest “minder gay doen” bij VRT

De laatste week van Waarheid, durven of doen brengt enkele succesvolle Olympiërs naar de villa in Oostkamp. Dinsdag is het de beurt aan hockeyspeler Alexander Hendrickx (28). Maandag komen judoka Matthias Casse (24) en basketbalspeelster Julie Vanloo (28) langs.

De twee jonge sporters krijgen het gezelschap van Tien om te zien-presentatrice Anne De Baetzelier (57) en radiocoryfee Sam De Bruyn (34). Die vertelt dat hij ooit op de VRT werd geconfronteerd met een luisteronderzoek. “Eén van de commentaren was: Hij klinkt nogal gay op de radio. En dan werd eigenlijk gesuggereerd: Kan je niet een beetje minder gay doen? Gelukkig was mijn toenmalige producer een lesbische vrouw die in een tirade is uitgevlogen.”

