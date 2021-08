Bonheiden, Mechelen

Wie jong was in de jaren negentig of jonge kinderen had in die periode, herinnert zich zeker Arthur Reijnders nog. De Mechelaar was jarenlang de sidekick van Ingeborg in het VTM-kinderprogramma Schuif Af. Het decor, Chateau Arthur, staat nog steeds in zijn tuin in Bonheiden, maar is nu vooral een opbergplaats voor de verzameling kruisbeelden en schilderijen van Arthur.