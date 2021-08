Marten Van Riel is zaterdag tweede geworden in de Grand Final van het triatlon in het Canadese Edmonton. Onze 28-jarige landgenoot werd in de sprint in de finale van het triatlonseizoen nipt geklopt door olympisch kampioen Kristian Blummenfelt. De Noor verzekerde zich zo ook van de eindzege in het wereldkampioenschap, Van Riel is een bijzonder fraaie tweede.