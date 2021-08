Tongeren en Hasselt onderuit in Beker van België

Tongeren verloor de eerste poulewedstrijd voor de beker van België op het veld van Ninane. Het was sterk gestart, maar nadien zagen we een beter Ninane. De Luikenaars begonnen het laatste quarter met een voorsprong van zeven punten. Tongeren ging in achtervolging, maar in de voorlaatste minuut draaide de aansluitingsdriepunter van Gaetan Hertay uit de ring. Hasselt verloor na de eerste ook de tweede poulewedstrijd. Het speelde te laks en ongeconcentreerd. Belgrade profiteerde maximaal van de Hasseltse balverliezen en won verdiend. In de beker van Vlaanderen konden enkel Sint-Truiden en de vrouwen van Lummen B winnen. Bij Lummen B was dat in de slotseconden door een shot van Merel Knaepen. Lommel C had een coronabesmetting zodat de bekerwedstrijd van zondag in Kontich in laatste instantie werd uitgesteld. (jope)