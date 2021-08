Geen WK mountainbike volgende week voor Mathieu van der Poel. En de vraag is of het daar bij blijft. Al drie maanden rijdt hij met pijn aan de rug, ook in de succesvolle Tour de France. Om helemaal te herstellen moet Van der Poel desnoods de rest van zijn wegseizoen opgeven, vindt vader Adrie: “Roubaix of een WK op halve kracht, dat heeft geen zin.”