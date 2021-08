Kathleen Aerts op zoek naar een guesthouse in haar tweede thuisland: dat is ‘Villa Zuid-Afrika’ op VTM2. — © VTM2

Al 22 jaar droomt ze ervan om een eigen guesthouse te openen in Zuid-Afrika, en nu is Kathleen Aerts (43) vastbesloten om die droom te realiseren. Al blijkt dat niet zo eenvoudig als gehoopt. Haar zoektocht naar een pand is vanaf vanavond te volgen in ‘Villa Zuid-Afrika’ op VTM2.