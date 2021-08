Iedereen genoot met volle teugen van eerste editie Pukkelpopkwartier

Van donderdag tot en met zondag waren er niets dan gelukkige gezichten te zien aan de Muziekodroom op de Bootstraat in Hasselt, want de eerste editie van het Pukkelpopkwartier was geslaagd te noemen. Na het afgelasten van het festival met dagelijks 66.000 bezoekers op de vaste stek in Kiewit besliste de organisatie een afgeslankte versie in elkaar te boksen. “We blikken erg tevreden terug op de vier voorbije dagen. Iedereen genoot met volle teugen”, vertelt Pukkelpop-woordvoerder Frederik Luyten zondag.