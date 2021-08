Club Brugge rekent voor 26.000 fans af met Beerschot en heeft eerste thuiszege beet

1 jaar en 6 maanden na de laatste thuismatch met volle tribunes stuwde Jan Breydel Club Brugge naar de kop van de rangschikking. De 3-2-zege tegen Beerschot was nipter dan had moeten zijn. Blauw-zwart werd geholpen door de uitsluiting van Frédéric Frans terwijl Federico Ricca na een drieste tackle op Issa Soumaré op het veld mocht blijven staan. Stanley Nsoki liet zich onnodig uitsluiten in de slotfase.