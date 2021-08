De Queen is het beu: “Opdracht om uitspraken Harry en Meghan aan te vechten in rechtbank”

De Queen heeft medewerkers van het Britse koningshuis gevraagd een juridisch strijdplan klaar te hebben voor de publicatie van de memoires van prins Harry. Dat meldt de Britse krant The Sun. Koningin Elisabeth II zou genoeg hebben van de “kwetsende aanvallende van Harry en Meghan”.

Volgens The Sun heeft een goed geplaatste bron onthuld dat Queen Elisabeth “geraakt is door de herhaaldelijke aanvallen” van Harry en Meghan. “Genoeg is genoeg, dat is het gevoel dat leeft aan de top van de Britse monarchie”, zei de bron aan de krant. “Er is een limiet aan hoeveel de Queen kan accepteren. De aanvallen aan het adres van de koninklijke familie worden niet meer getolereerd. Ze zijn zich juridisch aan het beraden.”

Vorige maand werd de koninklijke familie opgeschrikt door het nieuws dat Harry momenteel bezig is aan het schrijven van zijn memoires. Het boek zou volgend jaar worden uitgebracht, net in het jaar dat de Queen haar platina jubileum zal vieren.

© EPA-EFE

Wat de juridische stappen precies zouden inhouden, is nog niet duidelijk. Wel zou er volgens de bron een waarschuwing komen aan de uitgeverij van het boek. “Als iemand in het boek wordt genoemd en direct van iets wordt beschuldigd, kan dat een smaad zijn en ook een inbreuk op hun privacy. Ook zouden ze dan een recht van antwoord kunnen eisen.”

Buckingham Palace weigerde commentaar te geven.

