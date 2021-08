Ziba vertelt voor het eerst haar verhaal. Hoe ze 36 uur lang vastzat op de luchthaven van Kaboel, maar dankzij een Duitse soldaat weer in Lommel bij haar man en drie kinderen geraakte. — © Sven Dillen

Kaboel/Lommel

36 uur lang zat ze vast op de luchthaven van Kaboel. Dankzij een Duitse soldaat is Ziba (37) eindelijk weer in Lommel, bij haar man en drie kinderen. Pas nu dringt langzaam door in welke hel ze de afgelopen dagen moest zien te overleven. “De taliban schuwden het geweld niet.”