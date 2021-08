Chievo Verona, dat van 2008 tot 2019 in de Serie A speelde, is sinds zaterdag 21 augustus officieel uit de Italiaanse voetbalwereld verdwenen. De club, die al langer geplaagd werd door ernstige financiële problemen, degradeerde enkele weken geleden van de Serie B naar de Serie D (vierde klasse). De club ging failliet en slaagde er niet in om voor de deadline nieuwe kopers te vinden.